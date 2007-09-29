Саакашвілі відкидає звинувачення у корупції

Президент Грузії Михайло Саакашвілі перервав зарубіжне турне, повернувся в Тбілісі і зробив заяву з приводу звинувачень в корупції, висунутих проти нього екс-міністром оборони Іраклієм Окруашвілі. Перший коментар грузинського лідера за заявами екс-міністра транслювався в ефірі телеканалу "Імеді" 29 вересня.

"Для мене по-людськи дуже важко те, що зробив Окруашвілі. Він звинуватив мене і близьких мені людей, звинуватив саме в тому, проти чого я так цілеспрямовано борюся - клановій корупції. Хочу особливо підкреслити, що все вирішуватиме суд. Хай ніхто не звинувачує мене, що я втручатимуся в судовий процес, у мене немає для цього ніякого конституційного права", - сказав Саакашвілі.

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