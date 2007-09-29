24 людини згоріли живцем в результаті ДТП в Ірані

В Ірані живцем згоріли 24 людини в результаті зіткнення автобуса з бензовозом у південно-східній іранській провінції Сістан і Белуджистан.

Як передає ІТАР-ТАРС, трагедія сталася у п`ятницю ввечері. Вогонь охопив автобус і бензовоз, 23 пасажирів і один водій померли на місці.

В Ірані щорічно фіксується понад 400 тисяч автокатастроф, що забирають життя від 30 до 40 тисяч осіб. Як правило, основною причиною ДТП стає зухвалість водіїв, зокрема, виїзд на зустрічну смугу, і низька якість доріг.