Саакашвілі обіцяє відновити цілісність Грузії за рік

Президент Грузії Михайло Саакашвілі впевнений, що зможе відновити територіальну цілісність Грузії до кінця свого президентського терміну - до осені 2008 року.

"Я даю вам слово, що ми всі разом об`єднаємо Грузію під час мого президентства", - сказав Саакашвілі, виступаючи у суботу на відкритті дорогі у Верхній Абхазії.

"Сьогодні ми стоїмо не просто на дорозі у Верхній Абхазії, сьогодні ми стоїмо на дорозі в Сухумі і дорозі об`єднання Грузії. Ніхто не зможе зупинити процес об`єднання", - цитує президента агентство "Новини-Грузія".

За словами Саакашвілі, Грузія йтиме шляхом посилення, об`єднання, економічних успіхів і реформ.

"Я готовий рядовим, якщо потрібно, і водієм бульдозера, разом з вами прорвати, пройти останні кілометри, метри, сантиметри мирної дороги, дороги великого об`єднання і все виконати до кінця", - заявив грузинський президент.