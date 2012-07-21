Ліквідаторів аварії на Фукусімі примушували приховувати ступінь опромінення
16:46, 21 липня 2012Світ
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Міністерство охорони здоров`я Японії розслідує інформацію про те, що учасників робіт з ліквідації наслідків аварії на АЭС "Фукусіма-Даїчі" примушували приховувати ступінь отриманого опромінення.
|Аварія на Фукусімі сталася у березні 2011 року
За словами представника "ТЕРСО", компанія знала про те, що субпідрядник має в своєму розпорядженні свинцеві чохли для дозиметрів, але вони ніколи не використовувалися при роботах на "Фукусіма-Даїчі".
Найбільша в історії Японії атомна аварія сталася у березні 2011 року унаслідок сильного землетрусу і цунамі. Із зони радіоактивного зараження були виселені десятки тисяч людей.
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