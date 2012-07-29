ДТП у Москві: нетверезий водій збив 6 п'яних пішоходів

Легковий автомобіль збив у неділю шістьох людей на заході Москви, ніхто з пішоходів серйозно не постраждав. Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на джерело в правоохоронних органах Підмосков'я.Аварія сталася на Мякінінському шосе, недалеко від МКАД.

"За попередніми даними, шестеро людей в стані алкогольного сп'яніння поверталися з пляжу, їх збив водій на іномарці, який, за попередньою інформацією, також був нетверезий", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, потерпілі не отримали серйозних травм, в одного з них закрита черепно-мозкова травма.