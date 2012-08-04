ГА ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії

Про це повідомляє агентство ІТАР-ТАСС.

За словами Чуркіна, резолюція "лише загострює конфронтаційні підходи до вирішення сирійської кризи, ніяк не сприяючи виведенню сторін на платформу діалогу та пошуку мирних шляхів розв'язання кризи в інтересах усього сирійського народу".

У резолюції, ухваленій голосами 133 членів ООН, міститься вимога до влади Сирії припинити використання важкої військової техніки і вивести війська з міст країни. Ініційована спочатку Саудівською Аравією резолюція зазнала значних змін, з неї було вилучено висунуті Лігою арабських держав заклики до санкцій проти Сирії та відставки президента Башара Асада.

Проти документа, крім Росії, виступили Білорусія, Венесуела, Індія, Китай, Куба, ПАР - усього 12 країн. 31 держава утрималося від голосування.

Напередодні стало відомо, що Аннан має намір залишити пост спецпредставника ООН з урегулювання сирійського конфлікту. Він пояснив, що мирний план, який був розроблений Лігою арабських держав і Росією за його участі, повністю провалився через небажання сторін дотримуватися режиму припинення вогню.

Конфлікт між прибічниками президента Сирії Башара Асада та його противниками триває вже майже півтора року. За час збройного протистояння загинули від 16 до 20 тисяч осіб. В останні кілька тижнів найбільш активні бойові дії ведуться в районі Алеппо - економічної столиці Сирії. Урядовим військам не вдається встановити контроль над містом, а повстанці захопили кілька складів зі зброєю та отримали доступ до важкої техніки.