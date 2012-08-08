Туреччина «по-дружньому» попереджає Іран

Водночас він додав, що Туреччина намагатиметься допомогти Іранові у звільненні понад 40 іранців, яких захопили минулого тижня сирійські повстанці, пише Радіо Свобода.

Учора турецький міністр зустрічався зі своїм колегою з Ірану Алі Акбаром Салегі, який прибув до Туреччини з візитом.

Анкару розлютили заяви начальника генштабу збройних сил Ірану Хасана Фірузабаді, який звинуватив Туреччину, Саудівську Аравію та Катар, у «сприянні Америці в досягненні її мети розпалити війну».