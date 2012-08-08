Туреччина «по-дружньому» попереджає Іран

20:54, 08 серпня 2012
Світ
1122 0

Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу заявив сьогодні, що його країна «щиро і дружньо» попередила Іран, щоб той припинив звинувачувати Анкару в насильстві, яке триває в Сирії.

Ахмет Давутоглу

Водночас він додав, що Туреччина намагатиметься допомогти Іранові у звільненні понад 40 іранців, яких захопили минулого тижня сирійські повстанці, пише Радіо Свобода.

Учора турецький міністр зустрічався зі своїм колегою з Ірану Алі Акбаром Салегі, який прибув до Туреччини з візитом.

Анкару розлютили заяви начальника генштабу збройних сил Ірану Хасана Фірузабаді, який звинуватив Туреччину, Саудівську Аравію та Катар, у «сприянні Америці в досягненні її мети розпалити війну».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter