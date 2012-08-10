Медведєв: ми живемо в оф-лайні

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що Інтернет спотворює політичну картину в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході зустрічі з керівництвом партії «Єдина Росія».

«Той, хто вважає, що весь світ сконцентрував в он-лайні, - той дуже дуже помиляється, ми живемо в оф-лайні. І часто виникає спотворена картина, застосовна взагалі до політичного життя, коли фантомні речі вилазять на перший план, і здається, що вся країна думає тільки про це», - сказав Д.Медведєв.

На його думку, якщо відкрити будь-який сайт і пройтися по набору тем, виникне відчуття, що росіяни тільки цим займаються. «Ми взагалі цим не займаємося і нам на це плювати, я маю на увазі всіх громадян країни, за винятком задоволеної вузької групи людей», - вважає він.

При цьому російський прем'єр наголосив, що це не означає, що таких тем не існує.

Д.Медведєв вважає, що потрібно відрізняти реальний порядок денний від інтернет-порядку денного.

При цьому, на його думку, необхідно віддавати пріоритет прямому спілкуванню з громадянами.

Як повідомляв УНІАН, після виборів до Держдуми РФ 4 грудня 2011 року і виборів Президента РФ 4 березня російська опозиція провела в країні ряд масових акцій протесту, причому їх діяльність координувалася насамперед через Інтернет, зокрема соціальні мережі.