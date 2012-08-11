У Росії на Мадонну написали заяву за пропаганду гомосексуалізму

У російському Санкт-Петербургу помічник депутата міських законодавчих зборів від владної партії «Єдина Росії» Віталія Мілонова подав заяву до поліції про порушення міського «закону про пропаганду гомосексуалізму», яких, на думку політика, припустилася американська поп-співачка Мадонна на своєму концерті, повідомив у суботу Радіо Свобода сам депутат.

Раніше він уже повідомляв, що його помічники вели відеозапис концерту, щоб виявити можливі порушення цього закону, який розробив сам депутат.

Мадонна в перебігу концерту в Санкт-Петербурзі в четвер зробила, зокрема, кілька заяв на підтримку сексуальних меншин. Організатори концерту, зі свого боку, заявляли, що готові подати на Мілонова до суду за несанкціонований відеозапис, якщо він заявлятиме про порушення на концерті.