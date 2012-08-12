В Ірані кількість жертв землетрусу зросла до 250 осіб

Як передає РІА «Новости», про це повідомив заступник міністра МВС Ірану і керівник департаменту з управління надзвичайними ситуаціями при відомстві Хасан Кадамі.

"За останніми даними, загинули 250 чоловік і понад 1,8 тисячі чоловік постраждали в результаті землетрусу. Зруйновано близько 110 сіл, і ми сподіваємося, що ця кількість (жертв і постраждалих) не збільшиться", - сказав Х.Кадамі.

За його словами, на даний час розчищено більшість завалів, населенню надано відповідну допомогу.

За даними Геологічної служби Ірану, магнітуда землетрусу, який стався о 16.53 за місцевим часом, становила 6,3. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 9,8 кілометра за 32 кілометри від міста Ахар провінції Східний Азербайджан.