В Ірані кількість жертв землетрусу зросла до 250 осіб

11:42, 12 серпня 2012
Світ
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Кількість жертв землетрусу, що стався учора на північному заході Ірану в провінції Східний Азербайджан, досягла 250 осіб, постраждали від стихії 1,8 тис. людей.

Постраждали від стихії 1,8 тис. людей

Як передає РІА «Новости», про це повідомив заступник міністра МВС Ірану і керівник департаменту з управління надзвичайними ситуаціями при відомстві Хасан Кадамі.

"За останніми даними, загинули 250 чоловік і понад 1,8 тисячі чоловік постраждали в результаті землетрусу. Зруйновано близько 110 сіл, і ми сподіваємося, що ця кількість (жертв і постраждалих) не збільшиться", - сказав Х.Кадамі.

За його словами, на даний час розчищено більшість завалів, населенню надано відповідну допомогу.

За даними Геологічної служби Ірану, магнітуда землетрусу, який стався о 16.53 за місцевим часом, становила 6,3. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 9,8 кілометра за 32 кілометри від міста Ахар провінції Східний Азербайджан.

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