Президент Росії шукає винних у космічних аваріях

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на нараді з проблем організації космічної діяльності.

«Потрібно визначитися, хто винен у серії останніх невдач, де було допущено прорахунки, і у будь-якому разі визначити ступінь відповідальності усіх причетних до цих проблем», - сказав Д.Медведєв.

Він підкреслив, що аварії при запуску космічних апаратів відбуваються із завидною регулярністю. За останні півтора роки було сім аварійних пусків, внаслідок чого втрачено 10 супутників.

«Якщо це порівняти з результатами роботи інших провідних космічних держав, то, на жаль, різниця колосальна, навіть при розумінні того, що ці пуски – це завжди певний набір складнощів, ризиків», - сказав Д.Медведєв.

При цьому він відзначив, що це відбувається, незважаючи на те, що Росія з кожним роком вкладає у розвиток космічної галузі все більш і більш значні кошти. Так, з 2012-го по 2015 рік планується вкласти 650 млрд руб. (близько 21,5 млрд дол.). «Необхідно зрозуміти, що відбувається, в чому причини, хто відповідає за все, що відбулося, окрім нещасної страхової компанії», - заявив він.

Також Д.Медведєв підкреслив, що тільки три країни – Росія, Сполучені Штати і Китай володіють усіма технологіями і можливостями для пілотованих польотів.

За його словами, головними проблемами російського космосу є те, що 90% виробничих потужностей перебувають в експлуатації понад 20 років, слабка електронна компонентна база, а також нестача кваліфікованих робітників, старіння наукових і виробничих кадрів.

Д.Медведєв зажадав протягом місяця розробити практичні заходи, які передбачається ухвалити для підвищення якості роботи галузі, включаючи і питання про зміст і організаційну форму роботи Роскосмосу. Питання контролю за якістю продукції також залишаються найгострішою проблемою, підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня російська ракета «Протон-М» не змогла вивести на задану орбіту два супутники зв'язку - «Экспресс-МД2» і «Телком-3».