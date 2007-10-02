Спостерігачі від ЄС доповіли про ситуацію в Україні в Брюсселі

Голова делегації Європарламенту з відносин з Україною Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) бачить підстави для об’єднання основних політичних сил України з метою реалізації необхідних реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.СЕВЕРІН заявив сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, де було заслухано звіт групи спостерігачів Європарламенту на виборах в Україні.

“Результати голосування свідчать про поляризацію суспільства... І ці результати означають, що всі великі політичні партії мають співпрацювати”, - сказав він.

За його словами, на сьогодні існує два варіанти подальшого розвитку подій в Україні: або об’єднання всіх основних політичних сил для формування мінімального національного порядку денного і його виконання, або – продовження нестабільності, блокування роботи одне одного та політичні кризи з урахуванням того, що через півтора року в країні мають відбутися президентські вибори.

Водночас А.СЕВЕРІН зазначив, що бачить підстави для реалізації позитивного сценарію розвитку. По-перше, за його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО та політичні сили неодноразово висловлювалися за необхідність створити сильну опозицію з правом отримання нею ключових посад у контролюючих комітетах Верховної Ради. Іншою підставою для можливого об’єднання А.СЕВЕРІН називає те, що три основні політичні сили в ході передвиборчої кампанії декларували три схожих месиджі: інтеграція в ЄС, покращання відносин з Росією, конституційна реформа.

“Я розумію, що можуть бути різні підходи до цих питань, але ці питання можуть стати відправною точкою для співробітництва”, - сказав він.