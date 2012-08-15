У Росії розігнали акцію в підтримку Pussy Riot (відео)

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними учасників акції, сталася бійка зі співробітниками охорони, які розбили журналістам відеокамеру. Кілька людей постраждали, у тому числі журналісти.

Як повідомляв УНІАН, суд призначив оголошення вироку учасницям панк-молебеню на 17 серпня. Їх звинувачують у хуліганстві в храмі Христа Спасителя за «панк-молебень» «Богородиця, Путіна прожени».