У Росії розігнали акцію в підтримку Pussy Riot (відео)
13:29, 15 серпня 2012Світ
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У столиці Росії Москві біля храму Христа Спасителя охорона розігнала акцію на підтримку арештованих учасниць панк-групи Pussy Riot.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За даними учасників акції, сталася бійка зі співробітниками охорони, які розбили журналістам відеокамеру. Кілька людей постраждали, у тому числі журналісти.
Як повідомляв УНІАН, суд призначив оголошення вироку учасницям панк-молебеню на 17 серпня. Їх звинувачують у хуліганстві в храмі Христа Спасителя за «панк-молебень» «Богородиця, Путіна прожени».
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