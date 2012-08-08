Вирок Pussy Riot оголосять 17 серпня

Хамовнічеський суд Москви оголосить вирок учасницям панк-групи Pussy Riot 17 серпня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на засіданні повідомила суддя Марина Сирова.

Під час сьогоднішнього засідання підсудні виступили з останнім словом, де заявили, що суд над ними – це «політичне замовлення авторитарної політичної системи, яку створив Путін».

Надія Толоконнікова заявила, що дедалі більше людей вважають правильним їхній вчинок і вважають, що їх місце на волі, а не за гратами.

Після завершення засідання дівчат вивели під аплодисменти присутніх у залі.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Олександр Нікіфоров зажадав засудити учасниць панк-групи Pussy Riot Н.Толоконнікову, Катерину Самуцевич і Марію Альохіну до трьох років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць панк-групи Pussy Riot прийшли в храм Христа Спасителя в Москві, надягнувши маски, і біля вівтаря провели "панк-молебень". Відеоролик з виступом було викладено в Інтернет і викликав суспільний резонанс.

Н.Толоконнікова, М.Альохіна і К.Самуцевич перебувають під арештом, попри численні заклики громадськості звільнити їх.