Український Конгресовий Комітет називає переваги і недоліки виборів в Україні

Український Конгресовий Комітет Америки (УККА) констатує, що позачергові парламентські вибори в Україні пройшли вільно, демократично і прозоро.

Про це йдеться у повідомленні Місії міжнародних спостерігачів УККА, переданому УНІАН.

Водночас, відвідавши у день виборів понад 500 дільниць, спостерігачі УККА зафіксували кілька порушень. Зокрема:

- усі групи звернули увагу на проблеми зі списками: подвійні імена або відсутність деяких людей у списках виборців, а також проблеми з тими, хто повернувся із закордону вчасно, але не знайшов себе у списках виборців;

- короткий термін виборчої кампанії не дозволив підготувати кваліфіковано членів виборчих комісій на деяких дільницях;

- не на кожній дільниці було вивішено інформацію про правила голосування;

- були випадки, коли у кабінах голосування одразу голосувало по дві особи;

- спостерігачі на кількох дільницях побачили неправильно опечатані скриньки.

УККА зазначає, що його делегація на цьогорічних виборах в Україні складалася зі 155 осіб офіційно зареєстрованих Центральної виборчою комісією України. Спостерігачі приїхали з різних частин Америки, а також з Австралії, Франції, Канади, Англії, Польщі та Білорусі. Вони працювали в різних регіонах України – у Львові, Одесі, Полтаві, Донецьку, Харкові, Черкасах, Запоріжжі, Луганську, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному, Чернігові, Києві, а також у АР Крим. Крім того, спостерігачі УККА були присутні на виборчих дільницях у США, зокрема в Посольстві України (Вашингтон) та Генеральних консульствах Нью-Йорка і Чикаго.

УККА також нагадує, що направляє делегації міжнародних спостерігачів з 1994 року на усі президентські й парламентські вибори і вважає, що міжнародні спостерігачі та спостергачі від партій та громадських організацій впливають на демократичні процеси в Україні. При цьому УККА підкреслює, що їхні спостерігачі є волонтерами. Понад 95% з них вільно володіють українською мовою.