Велика Британія не відпустить Ассанжа
20:43, 16 серпня 2012Світ
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Британський уряд не має наміру відпускати засновника Вікілікс.
Ассанжа не відпускають
Це ще раз підтвердив міністр закордонних справ Британії Вільям Хейг, повідомляє Ехо Москви.
Між тим, якщо Велика Британія не дозволить Джуліану Ассанжу виїхати в Еквадор, де він отримав притулок, його захист подасть позов до Міжнародного суду ООН. Про це заявив адвокат засновника Вікілікс, колишній іспанський суддя Бальтасар Гарсон. В інтерв'ю Ель-Паїс він сказав, що Сполучене королівство має слідувати нормам, викладеним у Конвенції про статус біженців і дозволити Ассанжу безперешкодно виїхати з країни. Варто відзначити, що Міжнародний суд ООН займається виключно вирішенням суперечок між державами.
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