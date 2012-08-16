Велика Британія не відпустить Ассанжа

Це ще раз підтвердив міністр закордонних справ Британії Вільям Хейг, повідомляє Ехо Москви.

Між тим, якщо Велика Британія не дозволить Джуліану Ассанжу виїхати в Еквадор, де він отримав притулок, його захист подасть позов до Міжнародного суду ООН. Про це заявив адвокат засновника Вікілікс, колишній іспанський суддя Бальтасар Гарсон. В інтерв'ю Ель-Паїс він сказав, що Сполучене королівство має слідувати нормам, викладеним у Конвенції про статус біженців і дозволити Ассанжу безперешкодно виїхати з країни. Варто відзначити, що Міжнародний суд ООН займається виключно вирішенням суперечок між державами.