Білоруси продають місця в черзі на кордоні з Україною за 60 доларів
Білоруси, які живуть неподалік від автомобільного прикордонного переходу «Нова Гута», продають місця в черзі на кордоні з Україною по 520 тис. білоруських рублів (60 дол.) або 2 тис. російських рублів.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, вночі підлітки з прикордонних білоруських сіл займають чергу, а вранці продають своє місце автомобілістам з російськими номерами.
У транзитній зоні, де неможливо придбати ані води, ні продуктів, білоруси торгують кавою, чаєм, картоплею, пиріжками тощо. Для водіїв вантажних автомобілів, яким доводиться по кілька днів стояти у прикордонних чергах, гаряча їжа і напої стають порятунком, повідомляє «Белсат».
При цьому міліціонери регулярно поводять роз'яснювальні бесіди з місцевими жителями, попереджають про незаконність такого бізнесу і лякають батьків відповідальністю за те, що їхні діти бродять вночі по шосе.
Довідка УНІАН. У Гомельській області автомобільний прикордонний перехід «Нова Гута» має високе навантаження - через нього і росіянам, і білорусам найзручніше потрапити в Україну. У минулі вихідні черга на в'їзд в Україну з Білорусі досягала 300 автомобілів.