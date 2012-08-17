Білоруси продають місця в черзі на кордоні з Україною за 60 доларів

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, вночі підлітки з прикордонних білоруських сіл займають чергу, а вранці продають своє місце автомобілістам з російськими номерами.

У транзитній зоні, де неможливо придбати ані води, ні продуктів, білоруси торгують кавою, чаєм, картоплею, пиріжками тощо. Для водіїв вантажних автомобілів, яким доводиться по кілька днів стояти у прикордонних чергах, гаряча їжа і напої стають порятунком, повідомляє «Белсат».

При цьому міліціонери регулярно поводять роз'яснювальні бесіди з місцевими жителями, попереджають про незаконність такого бізнесу і лякають батьків відповідальністю за те, що їхні діти бродять вночі по шосе.

Довідка УНІАН. У Гомельській області автомобільний прикордонний перехід «Нова Гута» має високе навантаження - через нього і росіянам, і білорусам найзручніше потрапити в Україну. У минулі вихідні черга на в'їзд в Україну з Білорусі досягала 300 автомобілів.