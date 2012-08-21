Польські прикордонники за півроку затримали понад 800 громадян України

Це майже на 200 осіб, або 30% більше, ніж у першій половині минулого року.

За даними SG, якими володіє УНІАН, загалом у січні-червні поточного року польські прикордонники затримали майже 1700 іноземців, серед яких найбільше українців.

Також найчастіше SG затримувала громадян Пакистану (понад 120), Росії (понад 100), Білорусі (близько 90) та Грузії (близько 70).

Найбільше українців польські прикордонники затримували на кордоні з Україною: понад 430 осіб, у тому числі більш як 70 - в аеропортах.

На кордоні з Німеччиною було затримано понад 230 українців, з Чехією - майже близько 140.

Польська SG у першому півріччі офіційно передала українським прикордонникам 290 громадян України, що на 70 менше, ніж торік. (Йдеться переважно про примусово доставлених до кордону осіб, які раніше відмовлялись добровільно залишати територію Польщі - УНІАН).

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Як повідомляв УНІАН, польські консульства у першій половині поточного року збільшили видачу віз українцям на 13% - до понад 310 тисяч, а кількість перетинів наземного кордону між Україною та Польщею українцями зріс за цей же період на 19,5% - до 5,7 мільйонів.

Польські прикордонники найчастіше затримують українців за те, що вони працюють у Польщі без необхідних дозвільних документів, мають прострочені або неправомірно використовують видані їм консульством візи: наприклад, їздять як туристи чи на роботу до інших держав Шенгенської зони.

Торік польська SG за порушення правил перебування у Польщі затримала 1150 громадян України.