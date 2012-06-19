За спробу дати хабара польському прикордоннику українець отримав рік тюрми

Як повідомила УНІАН прес-служба SG, 21-річний українець наприкінці минулого тижня намагався дати працівнику прикордонної служби Польщі (Straz graniczna, SG) 50 євро хабара за те, аби він його не затримував за неправомірне отримання польської візи.

Польські прикордонники відзначили, що українець, котрий їхав до Італії, мав польську шенген бізнес-візу.

"Під час розмови із працівником SG іноземець зізнався, що при отриманні візи ввів працівників консульства в оману, бо насправді не планував вести бізнес-діяльність у Польщі. Коли працівник сказав про наслідки, які тягне за собою така справа, він витягнув 50 євро та намагався вручити їх прикордоннику", - відзначила прес-служба.

Straz granicznа зауважила, що пізніше українець добровільно погодився на визначення йому покарання польським судом, котрий, крім умовного тюремного ув`язнення конфіскував 50 євро.

Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники повідомляли про кілька випадків спроб дати хабар її працівникам, в тому числі громадянами України, розмір яких переважно становив від 10 до 50 євро. На початку травня росіян за те, аби "закрити очі" на перевезення неповнолітньої дитини, пропонував польському прикордоннику 500 євро.

Довідка УНІАН. Польща, котра входить до шенгенської зони з кінця 2007 року, видає найбільше віз громадянам України, котрі нерідко отримають їх для інших цілей, ніж вказують в документах під час подачі заявки на візу, що є порушенням законодавства та тягне за собою покарання у вигляді анулювання візи та переважно умовного тюремного ув`язнення.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники повідомляли про кілька випадків спроб дати хабар її працівникам, в тому числі громадянами України, розмір яких переважно становив від 10 до 50 євро. На початку травня росіян за те, аби "закрити очі" на перевезення неповнолітньої дитини, пропонував польському прикордоннику 500 євро.

Довідка УНІАН. Польща, котра входить до шенгенської зони з кінця 2007 року, видає найбільше віз громадянам України, котрі нерідко отримають їх для інших цілей, ніж вказують в документах під час подачі заявки на візу, що є порушенням законодавства та тягне за собою покарання у вигляді анулювання візи та переважно умовного тюремного ув`язнення.