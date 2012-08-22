Нова повінь в Росії забрала чотири життя і затопила 600 будинків

Повідомляється, що в селищі Новомихайлівському Туапсинського району Краснодарського краю в ніч на 22 серпня підтопило 600 будинків, виявлено чотири тіла загиблих.

Про це повідомляє в своєму мікроблозі кубанський губернатор Олександр Ткачов, пише Лента.ру.

Тіла виявлені співробітниками поліції під час подворового обходу. Особи загиблих встановлюються.

Повінь в Новомихайлівському сталася в ніч на 22 серпня, коли через зливи піднявся рівень води в річці Нечепсухо. У зоні підтоплення перебували близько півтори тисячі осіб. 30 осіб, у тому числі дев'ять дітей, були евакуйовані. За оперативними даними, в районі 02.00 мск середи вода в деяких місцях в селищі піднімалася до рівня 2,5 метра.