Кіпр обіцяє українцям безкоштовні електронні візи найближчим часом

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства Республіки Кіпр в Україні.

Як зазначається у повідомленні, дана система може бути використана для отримання одноразової в'їзної візи на термін перебування не більше 90 днів.

У решті випадків громадянам України слід буде використати стандартну процедуру, тобто подавати відповідний пакет документів у консульський відділ Посольства Республіки Кіпр в Україні.

Посольство також звертає увагу на те, що вищезгадана електронна віза буде безкоштовною для всіх громадян України.

У МЗС наголосили, що рішення про впровадження електронних Про-віз для громадян України було прийнято урядом Республіки Кіпр як результат відмінних двосторонніх відносин між Україною і Кіпром і позитивно впливатиме на розвиток туризму між двома країнами.

Нова система оформлення віз кіпрською стороною запрацює найближчим часом.