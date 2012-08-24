Греція за борги може продати острови

Це може знадобитися, щоб виручити кошти для виведення країни з кризи. Політик поставив єдину умову: продаж землі не повинна створювати загрозу безпеці.

З 2010 року в світових ЗМІ обговорюється можливість того, що частина нежилих островів Греції буде виставлена ​​на торги. Раніше в Афінах з обуренням відкидали подібну перспективу.

Тепер, за його словами, мова в рівній мірі може йти і про здачу в оренду. І вже точно Афіни не мають наміру розлучатися з територією дешево. У планах - перетворення островів в об'єкти, що приносять дохід, сподівається прем'єр.

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За оцінкою, яку навів голова уряду, рівень життя в Греції за роки кризи впав на 35%, випадіння з зони євро розвалить його ще на 70%. Випробування, з якими зіткнеться в цьому випадку балканська країна, вона може просто не витримати. "Жодна демократія не в змозі пережити подібне", - цитує РосБізнесКонсалтинг.