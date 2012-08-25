У Росії валять хрести - РПЦ порівнює вандалів із Брейвіком

Схожий акт вандалізму було скоєно минулого тижня в Києві. Вранці 17 серпня активістки руху FEMEN спиляли бензопилою уклінний хрест неподалік від Майдану Незалежності і повалили його на землю. Таким чином дівчата висловили підтримку учасницям групи Pussy Riot, яких суд засудив до двох років позбавлення волі за «панк-молебень» в храмі Христа Спасителя.

Протоієрей Дмитро Смирнов порівняв людей, які спиляли уклінні хрести, з терористом Андерсом Брейвіком, а акцію Pussy Riot - c залпом «Аврори». Про це він розповів в ефірі радіостанції «Ехо Москви».

«Народ, який ганить власну церкву, приречений», - зазначив Смирнов, порадивши діячам культури написати звернення до народу в захист церкви.

Порівнюючи тих, хто спиляв хрести з Брейвіком, він заявив, що терорист теж думав, що робить добру справу. На думку протоієрея, люди, які вчиняють подібні акції протесту проти церкви, відчувають сильну підтримку, що йде через ЗМІ.

Акти вандалізму засуджують і учасниці групи Pussy Riot, яких засудили до двох років позбавлення волі за акцію в Храмі Христа Спасителя. Про це сказав чоловік однієї з дівчат, активіст арт-групи «Війна» Петро Верзілов, повідомляє Газета.ру.