Площа льоду в Арктиці скоротилася до рекордного рівня

Причому площа льоду скорочуватиметься до середини вересня, повідомляє центр дистанційного зондування Землі японського аерокосмічного агентства JAXA, передає РІА «Новости».

Колишній рекордний мінімум, за даними японських учених, був досягнутий 24 вересня 2007 року, коли площа льоду в Арктиці скоротилася до 4,25 млн квадратних кілометрів. Середнє значення мінімальної площі льоду в період з 1980-х років до початку 2000 років становило близько 6 млн квадратних кілометрів.

"Швидкість скорочення площі льоду в Арктиці залишається високою. Щороку танення льоду триває приблизно до середини вересня. Річний мінімум площі арктичного льоду цього року, можливо, буде нижчий за 4 мільйони квадратних кілометрів", - йдеться в повідомленні на сайті центру.

20 серпня американський Національний центр інформації зі снігу і льоду (NSIDC) заявляв, що цього року може бути перекрито рекордний мінімум, досягнутий в 2007 році.

Разом з тим дані NSIDC відрізняються від даних, які використовують їх японські колеги. Відповідно до інформації на сайті американського центру, абсолютний мінімум площі льоду в Арктиці був досягнутий 16 вересня 2007 року, він становив 4,17 млн квадратних кілометрів.

Дані про площу льоду на даний момент на сайті NSIDC не наводяться, але 23 серпня рекорд ще не був перекритий. В той же час дані на сайті моніторингу арктичного льоду, який підтримується JAXA, свідчать, що на 25 серпня площа льоду скоротилася до 4,087 млн квадратних кілометрів.

Учені різних країн ретельно стежать за станом арктичного льоду, оскільки цей регіон є свого роду "кухнею погоди" для всієї земної кулі. Крім того, скорочення площі льоду в Арктиці безпосередньо впливає на морські екосистеми, порушуючи звичні умови існування фіто- і зоопланктону, що лежать в основі харчових ланцюгів. Танення льоду, зокрема, позбавляє "житла" білих ведмедів, які вимушені виходити на сушу.

Зміна льодових умов також важлива з економічної точки зору – чим менше льоду, тим простіше видобувати газ і нафту на арктичному шельфі, і тим простіше перевозити вантажі по Північному морському шляху з Європи до Азії.

Раніше, в грудні 2011 року, фахівці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) заявили, що Арктика, очевидно, вступає в нову кліматичну фазу, яка характеризується, зокрема, прогресуючим скороченням площі морського льоду.

Згідно зі спостереженнями учених, скорочується не тільки площа арктичної льодової шапки, але і її загальна маса, за рахунок скорочення товстого багаторічного льоду.