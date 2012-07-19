Від Гренландії відколовся гігантський айсберг

Як передає CyberSecurity.ru, зображення зі супутника свідчать про те, що айсберг відколовся від краю льодовика, і це могло статися, швидше за все, під впливом підвищення температур у навколишньому середовищі. У 2010 році від льодовика Петерманна вже відколовся супер-айсберг площею близько 250 кв. км.

Експерти говорять, що ще кілька років тому вони розглядали льодовик Петерманна як один із найбільш стабільних, але зміни, що відбуваються з ним за останні два з половиною роки, змушують дивуватися навіть найзапекліших скептиків серед учених-кліматологів.

«Поки рано говорити про крах льодовика в цілому, але сьогоднішній відкол айсберга - це, безумовно, знакова подія, - говорить кліматолог НАСА Ерік Рігно. У нас є дані моніторингу динаміки айсбергів і льодовиків за останні 150 років. Ніколи ми не бачили такого швидкого й глобального танення льоду».

Айсберги-гіганти, що відкололися, - це не лише катастрофа для природи, але й серйозна небезпека для плавучих станцій, нафтових бурових веж, а також суден і прибережних споруд, оскільки глиба льоду в 100 кв. км має масу в сотні мільйонів тонн і може завдати серйозних пошкоджень навіть дуже міцним конструкціям.