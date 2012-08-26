На кордоні з Туреччиною вже скупчилося понад шість тисяч сирійських біженців

На кордоні Сирії і Туреччини згромадились близько шести тисяч сирійських біженців, їхня кількість щодня зростає, передає Радіо «Свобода».

Такий наплив біженців почався на початку минулого тижня після заяви глави МЗС Туреччини Ахмета Давутогду про те, що Туреччина не зможе прийняти на своїй території більш як 100 тисяч сирійців.

На сьогодні, за різними даними, в Туреччині знаходяться від 70 до 80 тисяч сирійців, для яких розбито 14 наметових таборів.

Турецька влада пропонує організувати так звані "зони безпеки" на території Сирії, де під патронажем міжнародних сил могли б сховатися всі, хто постраждав від насильства.

Через нестачу місць в таборах біженців тимчасово закритий КПП на сирійському кордоні в районі Онжупинар на південному сході Туреччини. Представник місцевої влади повідомив, що прикордонники отримали наказ пропускати тільки хворих тяжкопоранених або багатодітних жінок з маленькими дітьми. Більшість сирійців - з Алеппо і Хами, де продовжуються бойові дії. Люди цілодобово простоюють в черзі під пекучим сонцем. Не вистачає води та їжі. Всі розлючені й бояться, що їх не пустять до Туреччини, додав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт в Сирії триває з березня 2011 року. Його жертвами, за даними представників ООН, стали 17 тисяч осіб. Західні країни й низка арабських держав добиваються відставки Президента Башара Асада, вважаючи, що це зупинить насильство.

За даними ООН, за час конфлікту понад 200 тис. сирійців стали біженцями.