Сирійські біженці уже обійшлися США у 82 мільйони доларів

Як передає РІА Новости з посиланням на Держдепартамент, сьогодні в Стамбулі держсекретар Гіларі Клінтон заявила, що США ще виділять додатково 5 мільйонів доларів на закупівлю гуманітарної допомоги.

«США використовують будь-яку можливість, у тому числі прямі дипломатичні зусилля, для забезпечення доступу гуманітарних організацій і надання допомозі дітям, жінкам і чоловікам, які потерпають від конфлікту. Загальний обсяг виділених США коштів становить приблизно 82 мільйони доларів», - йдеться в прес-релізі Держдепартаменту.

Останній транш призначено для закупівлі гуманітарної допомоги для сирійських біженців, які тимчасово мешкають на території Туреччини.

За оцінками ООН, в гуманітарній допомозі Сирії наразі потребують понад півтора мільйони людей. На гроші США купуються і поставляються нужденним продовольство, вода, медикаменти, одяг, набори особистої гігієни та інші необхідні товари. Допомога біженцям доставляється міжнародними організаціями за підтримки Туреччини, Йорданії і Лівану.

Минулого тижня Держдепартамент повідомив, що США також надали допомогу воюючій з урядовими військами сирійській опозиції на суму в 25 мільйонів доларів. Як запевнило зовнішньополітичне відомство, на кошти, що виділяються, для опозиції купується комунікаційне устаткування, медикаменти і предмети першої необхідності.

Конфлікт в Сирії триває з березня 2011 року, його жертвами стали, за даними представників ООН, 16 тисяч осіб. Західні країни і ряд арабських держав домагаються відставки президента Хасада Асада, вважаючи, що це зупинить насильство.

Росія і Китай, навпаки, побоюються, що зовнішнє втручання в ситуацію в Сирії і втрата державності призведуть до розростання конфлікту.

Влада Сирії, у свою чергу, заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.