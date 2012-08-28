Румунія знову має повноправного президента

Траян Бесеску повернувся сьогодні в президентську резиденцію Котрочень після публікації висновку Конституційного суду Румунії, який визнав референдум з питання про імпічмент таким, що не відбувся.

Голова Сенату Крін Антонеску, який виконував обов'язки глави держави останні 52 дні, склав повноваження, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Напередодні парламент Румунії прийняв до уваги документ КС, згідно з яким під час плебісциту при необхідних 50% брали участь лише 46,24% громадян, які мають право голосу: 87,52% з них підтримали відставку Т.Бесеску і лише 11,15% виступили проти.

"Згідно із законодавством, депутати не можуть вплинути на рішення конституційної інстанції", - пояснив журналістам це рішення голова нижньої палати парламенту Валеріу Згоня.

Спостерігачі вважають, що політична криза в Румунії не завершена, і боротьба у найвищих ешелонах влади буде продовжена. Свідченням тому – недавнє рішення уряду скоротити бюджет Адміністрації Президента, Конституційного суду, які прямо або побічно брали участь у відновленні Т.Бесеску на посаді.