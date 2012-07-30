Референдум про імпічмент Президенту Румунії визнали недійсним

Референдум щодо усунення з посади Президента Румунії Траяна Бесеску, який завершився у ніч на 30 липня, визнано за недійсний через недостатню явку виборців.

Про це заявило Центральне виборче бюро Румунії, передає РІА «Новости».

Таким чином, Т.Бесеску зберігає за собою президентський пост.

За офіційними даними, явка на референдумі становила близько 45,92% виборців. Референдум вважається таким, що відбувся, якщо у голосуванні візьмуть участь не менше половини населення країни.

При цьому, за даними екзіт-полів, більш як 80% тих, хто взяв участь у референдумі проголосували за усунення Т.Бесеску з президентського поста.

На початку липня парламент Румунії проголосував за імпічмент Т.Бесеску, який перебуває при владі вже другий термін поспіль. За усунення Президента з посади проголосували 258 з 432 депутатів, проти - 114. Ініціатором процедури імпічменту правоцентриста Т.Бесеску стала опозиційна лівоцентристська коаліція, яка підготувала докладну доповідь про його діяльність за останні два роки перебування на посту глави держави і звинуватила політика у порушенні Конституції.

У квітні 2007 року сталися події, що дуже нагадують нинішні, - парламент Румунії оголосив главі держави імпічмент. Тоді депутати від лівої опозиції звинуватили Т.Бесеску в порушенні Конституції і прояві "тоталітарних схильностей": зловживанні владою, зокрема в прослуховуванні телефонних розмов членів уряду, корупції і завданні збитку іміджу Румунії на міжнародній арені. Справа дійшла до референдуму, в якому, за даними Центрального виборчого бюро Румунії, взяли участь трохи більш як 30% з понад 18 мільйонів румун, які мають право голосу. З них 74% проголосували проти імпічменту. Це не завадило Т.Бесеску у грудні 2009 року перемогти на президентських виборах.