Україна та Росія готують угоду про боротьбу з піратством

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Дмитро Саламатін повідомив журналістам після п'ятого засідання Підкомітету з питань безпеки Українсько-Російської міждержавної комісії.

«З низки спільних проектів ми вийшли на рівень підготовки угод. Йдеться про співпрацю в боротьбі з піратством, у галузі військової, фельд’єгерського і поштового зв'язку, а також угод у військово-технічній сфері, з питань кооперації в проектуванні, виробництві та післяпродажного обслуговуванні авіаційної техніки», - сказав Д.Саламатін.

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У свою чергу, міністр оборони Російської Федерації Анатолій Сердюков повідомив, що з 1 вересня 2012 року в навчальних закладах Міноборони Росії безплатно навчатимуться 35 українських офіцерів.