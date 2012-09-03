У Вашингтоні через сильну зливу підтоплені вулиці й станції метро

У окремих районах кількість опадів, що випала, склала майже 130 мм. В середньому на центральну частину міста їх випало понад 50 мм, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Підтопленими виявилися, принаймні, три станції метро. В результаті було припинено рух на одній з ліній підземки.

Очевидці розповідали, як машини зупинялися прямо посеред вулиць, і люди були вимушені залишати свій особистий транспорт через те, що рівень води був достатньо високий.

Фахівці називають те, що сталося, відгомоном урагану "Ісаак", що обрушився на американське побережжя Мексиканської затоки кілька днів тому. На щастя, вашингтонський шторм носив локальний характер.