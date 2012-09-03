Коморовський хоче власну систему ПРО

Президент Польщі Броніслав Коморовський виступить із законодавчою ініціативою про внесення доповнень до закону про модернізацію збройних сил, щоб законодавчо закріпити створення власної національної системи протиракетної оборони. Як повідомляють РІА «Новости», про це глава держави заявив в понеділок в місті Кельце під час відкриття 20-го міжнародного салону оборонної промисловості.

"Я хочу виступити із законодавчою ініціативою, підготовленої разом з міністром оборони Томашем Семоняком і урядом, щоб внести поправки до закону про модернізацію армії", - сказав Б.Коморовський.

За його словами, мова йде про "додаток, що стосується програми повітряної оборони - ППО і ПРО".

Президент Польщі висловив надію, що подібні поправки в законодавство отримають підтримку всіх політичних сил країни.

На початку серпня Б.Коморовський оголосив про необхідність створення власної системи ПРО Польщі. Пізніше міністр оборони Томаш Семоняк додав, що створення цієї системи планується спільно з Францією, Німеччиною та іншими союзниками по НАТО. Відповідно до цієї концепції, польські елементи ПРО поряд із запланованими елементами американської ЄвроПРО увійдуть до складу загальнонатівської системи протиповітряної оборони.