На антипутінський «Марш мільйонів» у Москві вийшли десятки тисяч людей
У Москві кілька десятків тисяч чоловік вийшли на антипутінський «Марш мільйонів».
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за раніше затвердженому мерією російської столиці маршруту рухаються дві колони – прихильники лівих і ліберальних ідей, в які входять представники різних політичних партій і рухів.
У багатьох учасників акції на одязі прикріплені білі стрічки, як символ незгоди з політикою властей.
Час від часів присутні скандують гасла: «Росія без Путіна!», «Свободу політв'язням!», «Путін – злодій!», «Путіна у відставку!» «Перевибори, революція!», «Богородиця, Путіна прожени!»
Крім того, багато учасників маршу тримають прапори різних політичних партій і антиурядові транспаранти.
Перед початком ходи один з організаторів акції, координатор руху «Лівий фонт» Сергій Удальцов заявив журналістам, що якщо Кремль не піде на діалог з опозицією, то рано чи пізно мітингуючі залишаться на вулицях.
«Називайте це Майдан, віче, схід – як завгодно. У нас накопичилося. Коли нас не чують – ми стаємо злішими і це закінчитися дійсно народним вибухом. Народним повстанням», - заявив С.Удальцов.
Він закликав прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва і Президента Володимира Путіна прийти на мітинг і пояснити незгодним.
При цьому С.Удальцов повідомив, що організатори готові до сплати штрафу за перевищення кількості учасників акції.
За даними ГУВС Москви, в «Марші мільйонів» беруть участь близько 11 тисяч чоловік.
Як повідомляв УНІАН, мерія Москви з третього разу погодила акцію із загальною кількістю учасників до 25 тисяч чоловік, скоротивши цю цифру вдвічі.
Хода проходить за маршрутом: від перетину Страсного бульвару з вулицею Велика Дмитровка по Страсному, Петровському, Різдвяному, Сретенському бульварах до Тургенєвської площі. Починаючи з 16.00, на проїжджій частині проспекту Академіка Сахарова із зовнішнього боку Садового кільця відбудеться мітинг.
За даними московського ГУВС, для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян на заявлених заходах в центральній частині міста буде задіяно близько 7 тисяч співробітників московської поліції, військовослужбовців внутрішніх військ і дружинників.
Маршрут проходження ходи і місце проведення мітингу обгороджене металевими загородами, а взяти участь в акції можна буде тільки після проходження через металодетектори.
Подібні акції сьогодні проходять в інших містах Росії.