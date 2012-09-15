На антипутінський «Марш мільйонів» у Москві вийшли десятки тисяч людей

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за раніше затвердженому мерією російської столиці маршруту рухаються дві колони – прихильники лівих і ліберальних ідей, в які входять представники різних політичних партій і рухів.

У багатьох учасників акції на одязі прикріплені білі стрічки, як символ незгоди з політикою властей.

Час від часів присутні скандують гасла: «Росія без Путіна!», «Свободу політв'язням!», «Путін – злодій!», «Путіна у відставку!» «Перевибори, революція!», «Богородиця, Путіна прожени!»

Крім того, багато учасників маршу тримають прапори різних політичних партій і антиурядові транспаранти.

Перед початком ходи один з організаторів акції, координатор руху «Лівий фонт» Сергій Удальцов заявив журналістам, що якщо Кремль не піде на діалог з опозицією, то рано чи пізно мітингуючі залишаться на вулицях.

«Називайте це Майдан, віче, схід – як завгодно. У нас накопичилося. Коли нас не чують – ми стаємо злішими і це закінчитися дійсно народним вибухом. Народним повстанням», - заявив С.Удальцов.

Він закликав прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва і Президента Володимира Путіна прийти на мітинг і пояснити незгодним.

При цьому С.Удальцов повідомив, що організатори готові до сплати штрафу за перевищення кількості учасників акції.

За даними ГУВС Москви, в «Марші мільйонів» беруть участь близько 11 тисяч чоловік.

Як повідомляв УНІАН, мерія Москви з третього разу погодила акцію із загальною кількістю учасників до 25 тисяч чоловік, скоротивши цю цифру вдвічі.

Хода проходить за маршрутом: від перетину Страсного бульвару з вулицею Велика Дмитровка по Страсному, Петровському, Різдвяному, Сретенському бульварах до Тургенєвської площі. Починаючи з 16.00, на проїжджій частині проспекту Академіка Сахарова із зовнішнього боку Садового кільця відбудеться мітинг.

За даними московського ГУВС, для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян на заявлених заходах в центральній частині міста буде задіяно близько 7 тисяч співробітників московської поліції, військовослужбовців внутрішніх військ і дружинників.

Маршрут проходження ходи і місце проведення мітингу обгороджене металевими загородами, а взяти участь в акції можна буде тільки після проходження через металодетектори.

Подібні акції сьогодні проходять в інших містах Росії.