Мерія Москви таки дала добро на «Марш мільйонів»

Про це УНІАН повідомив один з організаторів акції, координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

«Марш 15 вересня узгоджено від метро «Пушкінська» до пр. Сахарова (ззовні). Бульварами через Садове кільце. З 14.00 до 22.00», - сказав С.Удальцов.

За його словами, мерія скоротила кількість учасників маршу до 25 тисяч осіб. «Не бачу проблеми, ми готові заплатити штраф за перевищення чисельності», - додав С.Удальцов.

На даний момент на сторінці акції в соціальній мережі Facebook про свою участь в акції заявили близько 3 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, на «Марші мільйонів» опозиціонери мають намір вимагати відставки Президента Росії Володимира Путіна «як символу системи», а також проведення дострокових виборів до Держдуми РФ. Марш передбачається провести у 50 містах Росії.

Основні гасла акції: «За вільну Росію без Путіна!», «За дострокові вибори!», «За звільнення політв'язнів і припинення репресій!»

Заявка на проведення маршу 15 вересня подавалася тричі. Спочатку організатори хотіли узгодити участь 50 тис. осіб.

Подібні акції в Москві проводилися 6 травня і 12 червня.

6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна, акція закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 осіб.