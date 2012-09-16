Сьогодні із заходом сонця євреї святкуватимуть Новий рік

Як передає РІА "Новости", вважається, що цього дня, який частіше називають «шостим днем творіння», Бог завершив створення світу і створив першу людину - Адама.

В іудаїзмі Новий рік святкується з настанням місяця тишрей два дні поспіль і припадає на різні числа григоріанського календаря. Урочистості традиційно починаються із заходом сонця напередодні, цієї осені - 16 вересня.

Напередодні Нового року євреї вітають один одного побажанням: «Хай вам буде записано тільки добре цього року».

Стародавній переказ розповідає, що на небесах у величезній товстій Книзі життя записані імена всіх тих, хто живе на землі. В дні Рош Ашана Бог відзначає в цій книзі, яка доля чекає кожного: «кому жити і кому померти, кого чекає спокій і кого - поневіряння, кого - благополуччя і кого - терзання, кому визначена бідність і кому – багатство».

До початку святкової трапези заведено їсти яблука в медові. Під час трапези їдять голову риби, гранат, страви з моркви, буряка та інших плодів, назви яких на івриті або ідиш асоціюється з добрими подіями.

Як повідомляв УНІАН, для вшанування пам'яті засновника хасидизму – цадика Нахмана і святкування Нового року до Умані з'їжджаються прочани - цього року очікується прибуття понад 26 тисяч прочан.