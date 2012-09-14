В Умані обмежили рух транспорту - там святкують Новий рік

У місті Умань Черкаської області на час святкування Рош-Га-Шана (Нового року за іудейським календарем) ДАІ на 10 днів обмежило рух деякими вулицями міста, де проходять святкові заходи хасидів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, з 11 по 21 вересня для забезпечення безпеки дорожнього руху обмежено рух по вулицях: Визволителів, Челюскінців, Пушкіна, Бєлінського. Рух буде обмежено для всіх транспортних засобів, крім автобусів з паломниками – хасидами, транспорту який обслуговує територію та водіїв, які мешкають на території обмеження.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної прикордонної служби України, напередодні іудейського Нового року, який цього року припадає на 17 вересня, в Україну вже прибули понад 16 тисяч паломників-хасидів для вшанування пам’яті засновника хасидизму – цадика Нахмана.

Загалом очікується понад 26 тисяч паломників.