Повстанці оцінили голову Асада в 25 мільйонів доларів
09:36, 18 вересня 2012Світ
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Сирійська вільна армія (СВА) пообіцяла винагороду у розмірі 25 млн доларів тому, хто видасть їй президента Сірії Башара Асада "живим або мертвим".
За голову Асада дорого платять, фото vestikavkaza.ru
Про це сьогодні повідомило Анатолійське агентство, пише ИТАР-ТАСС.
Воно наводить слова одного з командирів СВА Ахмета Хіджазі. Він пояснив, що ці кошти будуть виплачені "сирійськими бізнесменами, що працюють в країні та за її межами і підтримують СВА".
Хіджазі додав, що винагорода покликане "спонукати до дії членів близького оточення Асада".
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