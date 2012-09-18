Повстанці оцінили голову Асада в 25 мільйонів доларів

Про це сьогодні повідомило Анатолійське агентство, пише ИТАР-ТАСС.

Воно наводить слова одного з командирів СВА Ахмета Хіджазі. Він пояснив, що ці кошти будуть виплачені "сирійськими бізнесменами, що працюють в країні та за її межами і підтримують СВА".

Хіджазі додав, що винагорода покликане "спонукати до дії членів близького оточення Асада".