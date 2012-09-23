Справу про причетність екс-голови МВФ до групового згвалтування закриють

Розслідування, що розпочала у травні прокуратура Лілля стосовно колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кана, якого підозрювали у причетності до групового згвалтування, буде найближчим часом припинено.

Ключовий свідок у даній справі відмовився від своїх свідчень, повідомила французька газета "Фігаро".

За даними видання, "сексуальні ігри" за участі Д.Стросс-Кана велися з обопільної згоди сторін. "Слідство вважає, що зробило усе можливе, і направило зібрані матеріали до прокуратури. Потім розслідування буде припинено", - уточнила газета, не розкривши джерело своєї інформації, передає ІТАР-ТАСС.

У травні прокуратура Лілля розпочала попереднє розслідування обставин закритих вечірок у Вашингтоні, що відбулися 2010 року, до яких мав відношення колишній глава МВФ. Підставою стали свідчення двох співробітниць ескорт-служби, які стверджували, що їхню колегу зґвалтували у готелі у Вашингтоні 16 грудня 2010 року. До передбачуваного злочину, окрім Д.Стросс-Кана, могли бути причетні люди з його оточення - Фабріс Пашковські, Давид Роке і Жан-Крістоф Лагард.

Слідство велося в рамках так званої "Карлтонської справи " - скандалу у зв'язку з розслідуванням про створення підпільної мережі проституції у фешенебельному готелі "Карлтон" у Ліллі. У листопаді минулого року у розпорядженні французьких правоохоронних органів опинилося листування у вигляді смс-повідомлень між Д.Стросс-Каном і одним із заарештованих сутенерів. Інформація, що просочилася у пресу, вказувала на те, що колишній претендент на пост президента Франції регулярно користувався послугами повій і був завсідником розпусних вечірок - причому не лише під час поїздок до Лілля, але також перебуваючи у Парижі, Вашингтоні й інших великих містах. Слідство підозрює, що Д.Стросс-Кан брав безпосередню участь в організації цієї підпільної мережі сексуальних послуг.

Торік екс-глава МВФ опинився у центрі іншого скандалу в Нью-Йорку, через який він змушений був піти у відставку зі свого поста у фонді і відмовитися від політичних амбіцій у Франції, де він вважався одним із головних претендентів на президентський пост. Проти нього було висунуто звинувачення в згвалтуванні покоївки одного з нью-йоркських готелів, проте кримінального переслідування йому вдалося уникнути через відсутність необхідної доказової бази.