Президент Пакистану закликав до захисту християн
01:18, 25 вересня 2012Світ
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Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі засудив підпал лютеранської церкви в місті Мардан і закликав місцеві влади до захисту християнських церков.
"Знищення громадської чи приватної власності, особливо місць культу інших релігій суперечить ісламу і підлягає засудженню", - цитує РІА "Новости".
Після п'ятничних молитов натовп демонстрантів, обурених фільмом "Невинність мусульман", спалив англіканський храм святого Павла в Мардані. Увірвавшись до храму, вони зламали вівтар, розірвали Біблію і потім підпалили будівлю. Крім того, протестувальники увірвалися в школу, бібліотеку, інформаційний центр та будинки двох священиків і шкільного вчителя, де вчинили погроми. На стінах вони залишили написи "Аллах Акбар".
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