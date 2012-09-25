Президент Пакистану закликав до захисту християн

"Знищення громадської чи приватної власності, особливо місць культу інших релігій суперечить ісламу і підлягає засудженню", - цитує РІА "Новости".

Після п'ятничних молитов натовп демонстрантів, обурених фільмом "Невинність мусульман", спалив англіканський храм святого Павла в Мардані. Увірвавшись до храму, вони зламали вівтар, розірвали Біблію і потім підпалили будівлю. Крім того, протестувальники увірвалися в школу, бібліотеку, інформаційний центр та будинки двох священиків і шкільного вчителя, де вчинили погроми. На стінах вони залишили написи "Аллах Акбар".