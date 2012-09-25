Єврокомісія ухвалила новий пакет підтримки для східних країн-сусідів

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, мета пакету підтримки – допомогти у підвищенні безпеки, розвитку торгівлі та покращенні мобільності серед людей, які живуть у країнах-партнерах ЄС на Сході.

Цього планується досягати за допомогою впровадження правил прикордонного контролю та передачі найкращого досвіду у відповідності до європейських стандартів на вірменсько-грузинському та українсько-білоруському кордонах.

За словами європейського комісара з розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле, покращення ефективності кордонів сприяє не лише підвищенню безпеки країн, але й відкриває нові торгівельні можливості та можливості працевлаштування.

«Я радий, що завдяки цьому новому пакету допомоги, ми надаємо більше можливостей мільйонам людей з країн «Східного партнерства» заробляти собі на життя та бути більш мобільними кожного дня», – підкреслив Ш.Фюле.

Пакет допомоги передбачає, зокрема, проведення тренінгів, надання відповідного устаткування та експертних порад. Це має сприяти зменшенню корупції, контрабанди та торгівлі людьми на прикордонних територіях.

Окрім того, у рамках пакету надаватиметься підтримка багатостороннім заходам східних країн-сусідів Євросоюзу, а також розвитку партнерських зв’язків між цими країнами та ЄС.

Пакет допомоги складає другу частину цьогорічної Регіональної програми дій для східних країн-сусідів (2012 Regional Action Programme for the Eastern Neighbourhood). Загальний бюджет другої частини програми становить майже 23 млн 250 тис. євро.

Фінансування програми здійснюється через Європейський інструмент сусідства і партнерства, зазначили в Представництві ЄС в Україні.