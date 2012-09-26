Грецька поліція розганяє страйкарів сльозогінним газом

Близько 50 тисяч осіб, які представляли приватний і громадський сектор економіки, пройшли колоною до будинку парламенту, протестуючи проти скорочень бюджету. Також у Греції триває добовий страйк, до якого закликали дві найбільші профспілки країни.



Тисячі поліцейських мали стежити за тим, щоб протести не переросли у насильство, пише Радіо Свобода.



Бюджетні скорочення є передумовою надання наступного траншу зі спільного кредиту, який Греції надають Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд.





