Грецька поліція розганяє страйкарів сльозогінним газом
15:52, 26 вересня 2012Світ
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Грецька поліція застосувала сльозогінний газ для розгону багатотисячних протестів, учасники яких кидали каміння та коктейлі Молотова в центрі Афін.
У Греції триває 24-годинний страйк, фото ЕРА
Близько 50 тисяч осіб, які представляли приватний і громадський сектор економіки, пройшли колоною до будинку парламенту, протестуючи проти скорочень бюджету. Також у Греції триває добовий страйк, до якого закликали дві найбільші профспілки країни.
Тисячі поліцейських мали стежити за тим, щоб протести не переросли у насильство, пише Радіо Свобода.
Бюджетні скорочення є передумовою надання наступного траншу зі спільного кредиту, який Греції надають Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд.
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