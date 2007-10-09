Аль-Каїда залишається головною загрозою для США

Міжнародне терористичне угрупування "Аль-Каїда", як і раніше, залишається головною терористичною загрозою для США, передає агентство Рейтер з посиланням на доповідь служби безпеки Білого дому.

"Ми виявили в США тільки кількох осіб, що мають зв`язки з вищим керівництвом "Аль-Каїди", але ця організація, швидше за все, докладе всіх зусиль, щоб розмістити своїх активістів тут, на нашій землі", - йдеться в оприлюдненій у вівторок доповіді.

У документі наголошується, що "Аль-Каїда" продовжує купувати і застосовувати на практиці хімічні, біологічні, радіоактивні та ядерні матеріали, що свідчить про прагнення цієї терористичної організації виробляти зброю масового знищення.