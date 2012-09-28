Блискавка залишила без світла половину Азербайджану
10:28, 28 вересня 2012Світ
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Баку і ряд районів Азербайджану рано вранці в п'ятницю залишилися без електрики в результаті аварії на ТЕС, передає місцевий телеканал ANS.
Майже половина території Азербайджану залишилася без світла
Як повідомляє РИА Новости, аварія сталася в результаті попадання блискавки в розподільну підстанцію Мінгечаурської теплоелектростанції. Проблеми з енергопостачанням виникли майже на половині території Азербайджану.
Наразі подачу електрики в столиці відновлено, електропостачання районних центрів частково відновлюється.
Як відзначає телеканал, рух поїздів бакинського метрополітену, також перерване через аварії на ТЕС, відновлено.
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