Блискавка залишила без світла половину Азербайджану

Як повідомляє РИА Новости, аварія сталася в результаті попадання блискавки в розподільну підстанцію Мінгечаурської теплоелектростанції. Проблеми з енергопостачанням виникли майже на половині території Азербайджану.

Наразі подачу електрики в столиці відновлено, електропостачання районних центрів частково відновлюється.

Як відзначає телеканал, рух поїздів бакинського метрополітену, також перерване через аварії на ТЕС, відновлено.