Родичі загиблих під час Смоленської катастрофи кажуть, що генпрокурор бреше

Про це повідомляє TVN24.

"Те, що сказав Серемет, - це огидна брехня. Він опустився нижче свого рівня", - заявив Януш – син легендарного діяча профспілкового руху "Солідарність" Анни Валентинович, тіло якої було замінено.

Він пошкодував, що генпрокурор перед своїм учорашнім виступом у Сеймі не поспілкувався з ним, зазначивши, що не хоче політизувати цю проблему, бо насправді вона "родинна".

"Ми маємо докази того, що Серемет бреше. Він хоче відвернути увагу громадськості", - додав онук загиблої Пьотр Валентинович.

Твердження генпрокурора також спростували родичі Тереси Валевської-Пшиялковської, тіло якої поміняли з тілом А.Валентинович.

"Ми перші впізнали, що це не наша тітка, а пані Валентинович", - сказала Агнєшка Сурмацка, зауваживши, що пізніше цю інформацію підтвердили її близькі.

"Тіло нашої тітки нам показали четвертим. Ми впізнали його завдяки особливостям будови тіла. Ми не мали сумнівів, що це вона", - додав інший родич Єжи Войтчак.

Вони зазначили, що також просили тодішнього міністра охорони здоров'я Еву Копач про всяк випадок провести аналіз ДНК загиблих, аби мати 100% впевненість у тому, що при ідентифікації тіла не було допущено помилки.

За словами родичів Т.Валевської-Пшиялковської, через декілька годин міністр по телефону повідомила їм, що результати аналізу підтвердили правильність упізнання тіла.

Вони також розповіли про обручку, яка знаходилася серед речей їхньої тітки, котра не належала їй. За їхніми словами, обручку вони віддали сину А.Валентинович, який підтвердив, що це її каблучка, також цей факт документально підтвердили російські слідчі.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня у польському Сеймі представники польської влади представили інформацію про ідентифікацію та поховання жертв Смоленської катастрофи, після якої відбулася дискусія на цю тему.

Генеральний прокурор Польщі А.Серемет заявив, що причиною заміни тіл двох жертв Смоленської авіакатастрофи виявленої стало "неправильне впізнання членами родин".

Скандал із заміною тіл вибухнув у Польщі у вівторок, 25 вересня, коли польська прокуратура офіційно підтвердила поховання щонайменше двох осіб не під їхніми іменами.

Довідка УНІАН. Катастрофа урядового Ту-154 під російським Смоленськом 10 квітня 2010 року забрала життя 96 польських громадян, більшість з яких були високопосадовцями, які разом з Президентом Лехом Качинським планували вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії. Під час посадки літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

Польща і Росія проводили два окремі розслідування причин катастрофи, але в обох офіційних рапортах головною причиною трагедії названа помилка пілотів.

Російські експерти заявляли про тиск високопосадовців на пілотів, що не підтвердили представники польської комісії, які частину відповідальності переклали на російських диспетчерів, які повідомляли пілотам неправильні дані про місцезнаходження літака.