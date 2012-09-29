В Іспанії на зміну засухам і пожежам прийшли зливи та повені: є загиблі

Про це повідомляє українська служба ВВС.

Потоки води були настільки потужні, що вони перевертали машини, блокували дороги і змусили сотні людей покинути свої будинки.

Найбільше постраждали провінція Малага на півдні країни і райони Мурсія та Альмерія на південному сході.

Щонайменше 600 людей довелося евакуювати з їхніх будинків у провінції Андалусія.

Метеослужба Іспанії заявила, що лише під час однієї зі злив випало до 245 літрів води на квадратний метр.

На вихідних, згідно з прогнозом синоптиків, на півдні країни триватимуть проливні дощі і потужні грози.