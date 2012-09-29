В Іспанії на зміну засухам і пожежам прийшли зливи та повені: є загиблі
14:46, 29 вересня 2012Світ
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Щонайменше шестеро людей загинули на півдні Іспанії внаслідок повеней, викликаних сильними зливами.
Про це повідомляє українська служба ВВС.
Потоки води були настільки потужні, що вони перевертали машини, блокували дороги і змусили сотні людей покинути свої будинки.
Найбільше постраждали провінція Малага на півдні країни і райони Мурсія та Альмерія на південному сході.
Щонайменше 600 людей довелося евакуювати з їхніх будинків у провінції Андалусія.
Метеослужба Іспанії заявила, що лише під час однієї зі злив випало до 245 літрів води на квадратний метр.
На вихідних, згідно з прогнозом синоптиків, на півдні країни триватимуть проливні дощі і потужні грози.
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