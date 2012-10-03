ЄНП назвала ідею відставити Саакашвілі замахом на демократію
05:24, 03 жовтня 2012Світ
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Європейська народна партія відгукнулася на заклик лідера коаліції, що перемогла на виборах, Бідзіни Іванішвілі на адресу діючого президента Грузії Михайла Саакашвілі піти у відставку.
Михайло Саакашвілі
У поширеній партією спеціальній заяві наголошується, що завдяки президентові Грузії Саакашвілі і "Єдиному національному рухові", Грузія стала справді демократичною і європейською державою.
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"На наш подив, ще в той час, коли не завершено підрахунок голосів, пан Іванішвілі закликав до відставки президента Саакашвілі. Це є абсолютно неприйнятним і являє собою прямий замах на демократію і верховенство закону. Тож я очікую, що всі ті європейські політики, які поспішили привітали Іванішвілі, засудять заклик до президента піти у відставку і зажадають його скасувати ", - цитує заяву сайт Грузія-Онлайн.
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