Партія Саакашвілі переходить в опозицію

Він також пообіцяв, що як глава держави сприятиме тому, аби після нинішніх виборів парламент Грузії почав працювати і зумів обрати голову парламенту і сформувати новий уряд, повідомляє «Новини-Грузія».

За підсумками опрацювання даних з 25,17% виборчих дільниць, виборчий блок "Бідзіна Іванішвілі - Грузинська мрія" набрав на парламентських виборах за пропорційною системою 53,19% голосів виборців, повідомляє ЦВК Грузії.

Партія "Єдиний національний рух" одержала 41,51% голосів.

"Ми як опозиційна сила думатимемо про майбутнє країни і боротимемося за те, що все, що було створене в Грузії останніми роками, з огляду на її розвиток, було збережено", – сказав М.Саакашвілі.

"У результаті цих досягнень Грузія стала відомою у всьому світі, до якої ставляться з великою симпатією, і хоч би які загрози створювалися досягнутим здобуткам, у найближчі місяці і роки їх знищення неможливо уявити", – відзначив М.Саакашвілі.

"Для мене були фундаментально неприйнятні погляди коаліції "Грузинська мрія", між нами глибока різниця. І ми вважаємо, що їх погляди абсолютно неправильні. Але демократія працює так, що рішення приймає більшість грузинського народу. І ми поважаємо цей вибір", – сказав Президент.

"Те, чого ми змогли добитися після "Революції троянд" у Грузії, дуже значиме не тільки для історії країни, це один з найцікавіших періодів в історії держави", – відзначив М.Саакашвілі.

Він також подякував своїм прихильникам, які підтримали курс нинішнього уряду і Президента, і висловив упевненість, що курс на прогрес і розвиток Грузії не має альтернатив.

"І ми всі продовжимо боротьбу, вірячи в це, хоч би якими були виклики сьогодення", – заявив М.Саакашвілі.