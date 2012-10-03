Китайська компанія подала до суду на президента США

На думку компанії Ralls Corp, Обама, прийнявши рішення про зупинку проекту в зв'язку з можливою загрозою національній безпеці США, вийшов за рамки закону і своїх повноважень.

У п'ятницю президент США фактично анулював операцію з купівлі компанією, яка належить двом китайським підприємцям, чотирьох вітрових електростанцій, розташованих поряд з військово-морською випробувальною базою в штаті Орегон. Рекомендацію заборонити угоду у вересні дав комітет з іноземних інвестицій США.

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Рішення, ухвалене в розпал президентських виборів у країні, стало першим більш ніж за два десятки років випадком, коли президент США забороняє плановану угоду, виходячи з міркувань національної безпеки, зауважує РІА "Новости".

Компанія у вересні подала позов до комітету з іноземних інвестицій, проте на цьому тижні змінила формулювання претензій, заявивши про перевищення повноважень президентом і відсутність справедливого судового розгляду.