Між США та Китаєм назріває «автомобільна війна»
10:06, 17 вересня 2012Світ
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Президент США Барак Обама планує оголосити про подання своєї країни до СОТ через імовірні порушення з боку Китаю.
США думають, що Китай порушує норми СОТ
Ідеться про субсидування урядом Китаю виробництва автомобілів і запчастин до них.
Речник Білого дому сказав, що таку заяву Обама може зробити у понеділок у штаті Огайо. Цей штат значною мірою залежить від успіхів американської автомобільної промисловості і є важливим у президентській кампанії, яка триває у США, пише Радіо Свобода.
Обама твердить, що Пекін, запровадивши мито в розмірі 3 мільярди доларів на імпорт зі США автомобілів, порушує норми міжнародної торгівлі.
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