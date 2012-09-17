Між США та Китаєм назріває «автомобільна війна»

Ідеться про субсидування урядом Китаю виробництва автомобілів і запчастин до них.

Речник Білого дому сказав, що таку заяву Обама може зробити у понеділок у штаті Огайо. Цей штат значною мірою залежить від успіхів американської автомобільної промисловості і є важливим у президентській кампанії, яка триває у США, пише Радіо Свобода.

Обама твердить, що Пекін, запровадивши мито в розмірі 3 мільярди доларів на імпорт зі США автомобілів, порушує норми міжнародної торгівлі.