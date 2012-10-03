Член "Грузинської мрії": Ми прийшли до влади і Саакашвілі доведеться відповідати

«Потрібно допитати Саакашвілі, Ахалая, Мерабішвілі, і я повинен допитати їх. Зараз ми прийшли до влади», - заявив Лука Куртанідзе, коментуючи вчорашню заяву МВС Грузії про те, що проти нього порушено кримінальну справу, пише Грузия-Онлайн. Він звинувачується в побитті двох прихильників Національного руху в селі Цодніскарі Лагодехського району.

«Навіщо вони мене повинні допитувати. Я нічого такого не робив, що робили вони. Привезли на пікапах підмогу, так званих правоохоронців, які провели так звані «вечірні вибори», і повністю підтасували результати. Це їх потрібно допитувати, і я їх допитаю. Зараз ми при владі і дуже скоро ми допитаємо всіх їх. Як можна використовувати на виборах спецназ? Авторам того бруду, тієї модельованої хроніки - Саакашвілі і Мерабішвілі - доведеться тепер відповідати перед законом. Зараз настає час для цього», - заявив Лука Куртанідзе.